美國太空總署推火星二氧化碳轉化比賽 獎金高達75萬

【KTSF 吳宇斌報道】

美國太空總署(NASA)最近宣布一項獎金高達75萬的比賽,向國民徵集將火星上的二氧化碳轉化為可用物質的方法。

NASA科學家表示,因為前往火星的宇航員無法把所需的每樣東西帶去,所以必須找到一個方法,從當地的資源中創造所需的東西,而二氧化碳則是火星大氣層中容易獲取的資源。

NASA表示,這個挑戰賽分為兩個階段,第一階段,參賽的個人或團體提交方案的設計和描述,當局會挑選5個個人或團體,各得5萬元獎金,並進入第二階段。

第二階段則要把方案中的設計創造出來,並且示範,最終贏得比賽的個人或團體,則會獲得75萬獎金。

參加者必須年滿18歲,是美國公民或綠卡持有人,或者是獲得認證的高等學府全職學生,登記參賽的截止日期是2019年1月24日。

查詢比賽詳情,請瀏覽:www.co2conversionchallenge.org

