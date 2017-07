By

【KTSF 崔凱橋報導】

北灣一名亞裔女子,上星期四晚在Napa撞傷男途人後不顧而去的案件有新發展,男傷者本週一傷重死亡,涉案的女人被控開車撞傷人後不顧而去,導致他人死亡,而她的丈夫也被捕。

警方表示,59歲的男傷者Andrew Lynch被撞倒後脊椎、盆骨及頸部都有骨折的情況,送往當地醫院搶救,延至星期一凌晨不治。

警方指47歲Napa居民Hang Thuy Ha,上星期四晚在Redwood路近Solano大道,涉嫌撞傷Lynch後不顧而去。

至於Ha的丈夫Peter Hoang因事發後涉嫌協助Ha,亦被Napa縣地檢處起訴。

