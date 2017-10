Napa縣出現FEMA援助騙案 有災民被盜用資料申領援助

By

【KTSF】

北灣大火後,不少災民都向FEMA聯邦緊急管理局申請援助,但Napa縣據報出現數宗身份盜用的案件,當局提醒民眾注意。

Napa縣司法部長表示,已接到數名居民報稱自己的個人信息,包括社安號碼被用來向FEMA申請援助,有嘗試遞交申請的居民亦報稱,已經有人用他們的身份資料遞交申請,還有居民報稱自己並未申請FEMA援助,但有自稱是FEMA工作人員的人就申請情況上門造訪。

縣司法部長稱,如果居民沒有申請援助,FEMA不會派工作人員上門,而被FEMA工作人員造訪,但並未遞交援助申請的居民,應向國土安全部報告情況。

至於準備遞交援助申請,但資料已被人申請的居民,應儘快向FEMA報告。

縣司法部長辦公室提醒民眾,如果FEMA工作人員上門,應該要求查看對方證件,確認對方身份。

