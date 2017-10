By

【KTSF】

最近在臉書群組裡有人指出,由於有Napa酒莊燒毀,消費者擔心他們喜愛的紅酒牌子會停產,所以出現搶購潮。

有網友表示,出產自Napa Valley,在Costco有售的紅酒最近被人搶購,價錢漲到20多元一瓶。

其實北灣的釀酒業協會仍在評估大火對於業界的影響,雖然大家都關注酒的價錢,可是目前多場大火,影響最大的是當地的工人,以及種植葡萄的農民。

這個行業在當地提供10萬份工作,釀酒業受到重創的話,許多人就會失業。

