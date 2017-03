By

【KTSF 陳令楠報導】

北灣Napa縣週一晚發生一宗涉及警員的槍擊案,兩名警員擊斃一名男子。

事發於Soscol大道家居建材店Home Depot前,週一傍晚約6點半,警方接報店前有一名男子手持一把刀,行為激進。

警方表示,兩名警員到場後,與該名男子有過接觸,隨後警員開槍將男子擊斃。

調查人員稱,該名男子在警員到達前曾襲擊路人與駕駛者,目前,兩名涉案警員帶薪行政休假,警員身份將在本週公佈,而涉案男子身份仍未公佈,Napa縣警目前正在調查此案。

