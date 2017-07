By

北灣一名亞裔婦人上週四晚涉嫌撞傷一名男子後不顧而去,經過數天的搜捕後,涉案亞裔婦人於週日落網。

上週四晚大約9點半,警方接報指一架白色的Cadillac SUV多功能車,在Solano大道西行線的Redwood路撞傷一名男途人後不顧而去。

警方到場後發現男途人倒臥在地上,沒有反應,脊椎、盆骨及頸部都有骨折的情況,送往當地醫院治療,傷者延至週一凌晨不治。

警方根據目擊者及事發地點的閉路電視後,懷疑相中的47歲亞裔婦人Laura Ha是案中疑犯,並於週日拘捕她。

