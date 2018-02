By

【KTSF 吳宇斌報導】

聯邦移民及海關執法局(ICE)週日在北加州執行突擊行動,據報拘捕至少11人,當中包括一名北灣Napa縣居民。

Armando Nunez Salgado在週日早上於Napa家中後院被ICE拘捕,他14歲的女兒眼看父親被捕,極為傷感。

Salgado的家人表示,他4歲時跟隨家人來美,目前是一名建築工人,至今已經在美國超過30年。

去年10月北灣山火期間,Salgado曾幫助妻子的兄弟義務提供建築器械,製造防火線,但同時其家人也透露,Salgado在過去曾經有一段很長的時間涉及幫派和毒品,亦一度在ICE的通緝名單上。

其家人並未透露他以前的犯罪行為,不過其家人強調,近年他參加了一個康復計劃,他不再參與幫派和毒品的犯罪活動,並參與社區活動。

報導指他目前仍然被收押在Elk Grove的聯邦移民機構,情況未明。

