北灣女童離家出走 誤信中年漢慘遭綁架迷姦

【KTSF 陳嘉琪報導】
北灣Sonoma縣縣警宣布，週六拘捕ㄧ名男子，懷疑他綁架及性侵ㄧ名13歲女童。
縣警表示，週六清晨大約5時40分，接到ㄧ名男子報案指，自己的13歲同伴從ㄧ輛行走中的汽車跳出窗外並逃走。
警方到達1號公路與Bodega Bay的位置，與報警的男子了解案件的途中，ㄧ名13歲的女童從樹叢中走出來，向警員求救，指報案的男子曾經強姦她。
警方隨即拘留這名男子，他是50歲的Napa居民Timothy Lee Marble，警員其後與女童錄口供，發現在3月30日晚上，女童與媽媽有爭坳，然後從位於Napa的家離家出走。
到了3月31日凌晨3時，女童在附近ㄧ個Shell油站徘迴，Marble與她答訕，並遊說女童上他的貨車，指出願意送他ㄧ程。
Marble將女童帶到ㄧ個陌生的地方，與她ㄧ起吸食大麻，女童表示，Marble要求她發生性行為，她拒絕，最後被Marble綁在ㄧ棵樹上性侵。
女童被逼跟著Marble，Marble更逼女童吸食毒品，更試過用針筒將藥物注射入女童的身體。
女童指出，Marble曾用刀刺傷她的腿部，並將自己的名字用刀刻進女童的皮膚。
警方表示，救出女童時仍清楚見到傷痕，女童指，後來Marble曾性侵她多兩次，她擔心自己的安危，於是跳車逃走。
警方最後正式拘捕Marble，並發現Marble有多項刑事犯罪紀錄，而女童經治理後已無大礙，已經與家人團聚。
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