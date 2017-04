北灣女童離家出走 誤信中年漢慘遭綁架迷姦

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

北灣Sonoma縣縣警宣布,週六拘捕ㄧ名男子,懷疑他綁架及性侵ㄧ名13歲女童。

縣警表示,週六清晨大約5時40分,接到ㄧ名男子報案指,自己的13歲同伴從ㄧ輛行走中的汽車跳出窗外並逃走。

警方到達1號公路與Bodega Bay的位置,與報警的男子了解案件的途中,ㄧ名13歲的女童從樹叢中走出來,向警員求救,指報案的男子曾經強姦她。

警方隨即拘留這名男子,他是50歲的Napa居民Timothy Lee Marble,警員其後與女童錄口供,發現在3月30日晚上,女童與媽媽有爭坳,然後從位於Napa的家離家出走。

到了3月31日凌晨3時,女童在附近ㄧ個Shell油站徘迴,Marble與她答訕,並遊說女童上他的貨車,指出願意送他ㄧ程。

Marble將女童帶到ㄧ個陌生的地方,與她ㄧ起吸食大麻,女童表示,Marble要求她發生性行為,她拒絕,最後被Marble綁在ㄧ棵樹上性侵。

女童被逼跟著Marble,Marble更逼女童吸食毒品,更試過用針筒將藥物注射入女童的身體。

女童指出,Marble曾用刀刺傷她的腿部,並將自己的名字用刀刻進女童的皮膚。

警方表示,救出女童時仍清楚見到傷痕,女童指,後來Marble曾性侵她多兩次,她擔心自己的安危,於是跳車逃走。

警方最後正式拘捕Marble,並發現Marble有多項刑事犯罪紀錄,而女童經治理後已無大礙,已經與家人團聚。

