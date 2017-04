By

【KTSF 陳令楠報導】

北灣Napa週二下午發生涉及警員的槍戰,與警方駁火的男子中槍死亡。

事發於Linda Vista大道,下午約兩點,警方接報Napa西部有人開槍射擊。

警員到場時,看見一名男子開車從車庫離開,同時向警員開槍,隨後警員槍擊該名男子,雙方在附近發生槍戰。

有目擊者稱,聽見40發槍聲,最終警員擊斃該男子,警員受輕傷。

距離事發地點兩個街口的小學,需要封閉校園直至下午3點重開,給家長接學童,目前,警方未公佈男子身份。

更多新聞:

東灣母親被前男友開槍擊斃 年幼兩子目睹案發經過

舊金山Oceanview華婦命喪槍下 疑犯扣查後獲釋

舊金山男子涉用氣槍射擊路人 致一人受傷

南加州台裔男童上月中槍亡 警拘懷疑涉案男子(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。