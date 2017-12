By

南京大屠殺80周年,南京舉行國家公祭儀式,中國國家主席習近平都有出席,政協主席俞正聲在儀式上指,中國永遠不會把自身曾經歷的悲慘遭遇,強加予其他民族。

儀式上午10時在南京大屠殺紀念館廣場舉行,出席儀式的除了中國國家主席習近平同政協主席俞正聲外,還有政治局委員劉鶴。

唱完國歌後,民眾低頭默哀,車輛響號一分鐘,其後又敲響和平鐘及放飛和平鴿,南京市另外17處地點亦同步舉行悼念活動。

對於中日關係,俞正聲指要繼續深化與日本的關係。

