維權紀錄片《流氓燕》在舊金山展映（視頻）

紐約大學新聞系研究生畢業的王男栿自拍自導的紀錄片”Hooligan Sparrow”,《流氓燕》將從本週五起在舊金山展映一週。

在中國江西出生長大80後的年輕導演王男栿,2011年才從中國來美國讀研究生。2013年,當王男栿還是紐約大學新聞系研究生時,她利用暑假返回中國,拍攝這部在中國被認為是敏感議題的紀錄片《流氓燕》。

她說,”它原名是叫葉海燕,她在國內名氣比較大是因為她之前做了一些活動,都是特別有爭議的,比如說她會把自己衣服脫光,然後放一張紙遮住那些敏感部位,然後紙上寫的是關於女權或者是性工作者的權利。”

王男栿說,她跟葉海燕取得聯繫後,準備拍攝一部關於性工作者與農民工議題的紀錄片,沒想到突然發生中國海南一個小學校長帶女童上賓館開房,性侵女童一案,葉海燕決定到海南抗議,王男栿於是也跟著葉海燕到了海南。

王男栿說,”因為我跟她說我要去海南,她說你也沒有經歷過抗議,在國內抗議是很有風險的,有很多參加抗議的人最後要不就是被抓起來,或者有的是就此消失了,然後過一段時間會發現這個人死了,然後政府會公佈說他們是自殺了,所以她跟我說,你有沒有想清楚,你一定要去嗎?”

沒有經歷過這些事情的王男栿,以為葉海燕可能講得有些誇張,所以堅持去了海南,隨身行李只有一個背包,裡面裝著一個單反相機及兩、三個小型攝像機,即使如此,她在街上拍抗議畫面時仍有便衣警察要求她停止拍攝,但王男栿沒有放棄,將三個月的所見所聞,以第一視角記錄在這部《流氓燕》中。

該紀錄片將從本週五一月六日開始在舊金山Clement街2200號的新統一戲院展映一週,有關該片詳情可上網查詢,hooligansparrow.com.

