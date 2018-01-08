華裔花式溜冰選手陳楷雯將代表美國參加平昌冬季奧運（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

2018年美國花式溜冰錦標賽女子單人滑決賽週五晚在南灣聖荷西SAP中心舉行，來自東灣佛利蒙市（Fremont）的華裔選手陳楷雯（Karen Chen）獲得第3名，將與另外前兩名選手代表美國，參加下個月在南韓平昌舉行的冬季奧運會。

2018年美國花式溜冰錦標賽女子單人滑總決賽落下帷幕，18歲的陳楷雯以總分198.59 排名第3。

陳楷雯說：”我很自豪自己可以忘記傷痛，我不斷提醒自己，辛苦的訓練就為這一刻，我不能因愚笨而失去機陳會，我要繼續奮鬥到底，我很驕傲我做到了，沒有比這再令人高興的了。”

陳楷雯是2017年全美冠軍，她說週四因為生病影響了訓練，很擔心週五不能正常發揮，在比賽中，她因為緊張，出現了一次小失誤，雖然不太滿意但仍堅持到底。

陳楷雯說：”要堅持，相信自己，相信自己的訓練，當然還有觀眾，我的家人，我的朋友從頭到尾都為我加油，所以沒有他們我不可能完成。”

女子單人滑第一名是來自南卡羅萊納州的Bradie Tennell，總分219.51，第二名Mirai Nagasu來自南加州Pasadena市，總分213.84。

陳楷雯將與她們二人一起代表美國花式溜冰隊，參加下個月在韓國平昌舉行的冬季奧運會，陳楷雯也終於實現了她的奧運夢。

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