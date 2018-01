華裔花式溜冰選手陳楷雯將代表美國參加平昌冬季奧運（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

2018年美國花式溜冰錦標賽女子單人滑決賽週五晚在南灣聖荷西SAP中心舉行,來自東灣佛利蒙市(Fremont)的華裔選手陳楷雯(Karen Chen)獲得第3名,將與另外前兩名選手代表美國,參加下個月在南韓平昌舉行的冬季奧運會。

2018年美國花式溜冰錦標賽女子單人滑總決賽落下帷幕,18歲的陳楷雯以總分198.59 排名第3。

陳楷雯說:”我很自豪自己可以忘記傷痛,我不斷提醒自己,辛苦的訓練就為這一刻,我不能因愚笨而失去機陳會,我要繼續奮鬥到底,我很驕傲我做到了,沒有比這再令人高興的了。”

陳楷雯是2017年全美冠軍,她說週四因為生病影響了訓練,很擔心週五不能正常發揮,在比賽中,她因為緊張,出現了一次小失誤,雖然不太滿意但仍堅持到底。

陳楷雯說:”要堅持,相信自己,相信自己的訓練,當然還有觀眾,我的家人,我的朋友從頭到尾都為我加油,所以沒有他們我不可能完成。”

女子單人滑第一名是來自南卡羅萊納州的Bradie Tennell,總分219.51,第二名Mirai Nagasu來自南加州Pasadena市,總分213.84。

陳楷雯將與她們二人一起代表美國花式溜冰隊,參加下個月在韓國平昌舉行的冬季奧運會,陳楷雯也終於實現了她的奧運夢。

