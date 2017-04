北韓副外相：若美國希望開戰 北韓隨時奉陪

By

【i-CABLE】

週五是北韓太陽節,外界估計北韓可能最快週五進行第6次核試,美國和南韓相信北韓已做好準備。北韓外務省表示,只要最高領導認為時機成熟,隨時可以核試,又指若果美國準備先發制人攻擊,北韓已有開戰準備。中國國際航空公司下星期一起,暫停北京至平壤的航班。

太陽節前一天,北韓在平壤召開大會,紀念已故領袖金日成誕辰105周年,領袖金正恩及指揮部成員均有出席。最高人民會議常任委員長金永南在會上稱,北韓得以成為世界軍事強國和東方的核子強國也歸功於金日成,北韓將於美國等勢力的制裁中獲得最後勝利。

外界關注,平壤政府會否趁太陽節第六度核試。副外相韓成烈稱,沒有任何事可以阻止北韓核試。他指北韓不希望開戰,政府行動只是回應美國威脅,但若美國希望開戰,北韓隨時奉陪。

南韓情報部門指,平壤市區正實施交通管制,可能正籌備在太陽節舉行大規模閱兵,屆時洲際彈道導彈可能亮相,向外界展示武力。美國《全國廣播公司》引述多名高級情報人員表示,美方如果確信北韓將核試,準備好先發制人,以常規武器發動攻擊,但國防部否認已準備好軍事行動。

另外,中國國際航空公司下星期一起暫停北京至平壤的航班。國航過往曾因客源問題取消航班,國航停飛後,只剩下高麗航空運營的平壤往返北京、瀋陽等地的定期航線,以及平壤往返上海、丹東等的包機航線。

