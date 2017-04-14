北韓副外相：若美國希望開戰 北韓隨時奉陪

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週五是北韓太陽節，外界估計北韓可能最快週五進行第6次核試，美國和南韓相信北韓已做好準備。北韓外務省表示，只要最高領導認為時機成熟，隨時可以核試，又指若果美國準備先發制人攻擊，北韓已有開戰準備。中國國際航空公司下星期一起，暫停北京至平壤的航班。

太陽節前一天，北韓在平壤召開大會，紀念已故領袖金日成誕辰105周年，領袖金正恩及指揮部成員均有出席。最高人民會議常任委員長金永南在會上稱，北韓得以成為世界軍事強國和東方的核子強國也歸功於金日成，北韓將於美國等勢力的制裁中獲得最後勝利。

外界關注，平壤政府會否趁太陽節第六度核試。副外相韓成烈稱，沒有任何事可以阻止北韓核試。他指北韓不希望開戰，政府行動只是回應美國威脅，但若美國希望開戰，北韓隨時奉陪。

南韓情報部門指，平壤市區正實施交通管制，可能正籌備在太陽節舉行大規模閱兵，屆時洲際彈道導彈可能亮相，向外界展示武力。美國《全國廣播公司》引述多名高級情報人員表示，美方如果確信北韓將核試，準備好先發制人，以常規武器發動攻擊，但國防部否認已準備好軍事行動。

另外，中國國際航空公司下星期一起暫停北京至平壤的航班。國航過往曾因客源問題取消航班，國航停飛後，只剩下高麗航空運營的平壤往返北京、瀋陽等地的定期航線，以及平壤往返上海、丹東等的包機航線。

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