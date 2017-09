舊金山日落區N-Judah輕軌列車9月多個週末改巴士接載

By

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山交通局週四宣布,9月份週末期間,來往市中心和日落區的N-Judah輕軌列車線,由於軌道沿線將進行施工,會改由巴士接駁。

舊金山交通局和公務局將從9月8日開始,在內日落區合作展開一項日落區街道景觀計畫,改善N-Judah輕軌列車沿線的街道景觀和設施。

除了會興建全新的上落車區域和行人道路膊,還會更換下水道以及水管,將交通號誌升級等。

施工期間主要在9月份的3個週末,包括9月8日至11日、9月15日至18日,以及9月22日至25日,之後還會再宣布,另有兩個週末也會施工。

受影響的區域從Carl和 Cole 街,一直到19大街的N-Judah軌道沿線,因此輕軌列車服務從Church、Duboce車站到Ocean Beach全都會改由巴士運行。

不過,Church和Duboce到4街和King街,則維持輕軌列車服務,詳細的搭車地點可以上SFMTA網站查詢。

