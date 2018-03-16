英外相直指俄總統普京是毒害前特工幕後黑手

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英國外相約翰遜指控俄羅斯總統普京，是毒害前特工父女的幕後黑手，克里姆林宮稱對指控感到震驚。英國《每日電訊報》引述消息指，相信兇徒是在俄羅斯，將毒劑放入斯科利帕女兒的行李箱內，令英國當局更難追查。

英國外相約翰遜將前特工斯科利帕父女中毒案，矛頭直接俄羅斯總統普京，並稱俄羅斯自研發出神經毒藥後，一直非法儲存，並用來襲擊被克里姆林宮列為報復對象的前特工。克里姆林宮稱對指控感到震驚。

《每日電訊報》引述調查人員消息指，相信毒害俄羅斯前特工斯科利帕父女的神經毒劑，並非在英國施放，而是在女兒尤利婭離開莫斯科前，行李箱內的衣物、化妝品或禮物，已被神經毒劑污染。

尤利婭抵達英國的住所後，接觸到行李箱內的物件昏迷，相信目標是令斯科利帕一同中毒， 有別於之前的估計，兇手目標只是多次在網上發表反對俄羅斯總統普京的言論的尤利婭。

英國反恐警察及軍情五處相信下毒的人並無入境英國，令當局更難追查。

另外當局在一個英軍軍營，亦發現神經毒劑的痕跡，擔心受污染範圍比估計更嚴重。目前已有逾130人或接觸過神經毒劑，逾四十人曾到醫院求醫。

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