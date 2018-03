英外相直指俄總統普京是毒害前特工幕後黑手

By

【i-CABLE】

英國外相約翰遜指控俄羅斯總統普京,是毒害前特工父女的幕後黑手,克里姆林宮稱對指控感到震驚。英國《每日電訊報》引述消息指,相信兇徒是在俄羅斯,將毒劑放入斯科利帕女兒的行李箱內,令英國當局更難追查。

英國外相約翰遜將前特工斯科利帕父女中毒案,矛頭直接俄羅斯總統普京,並稱俄羅斯自研發出神經毒藥後,一直非法儲存,並用來襲擊被克里姆林宮列為報復對象的前特工。克里姆林宮稱對指控感到震驚。

《每日電訊報》引述調查人員消息指,相信毒害俄羅斯前特工斯科利帕父女的神經毒劑,並非在英國施放,而是在女兒尤利婭離開莫斯科前,行李箱內的衣物、化妝品或禮物,已被神經毒劑污染。

尤利婭抵達英國的住所後,接觸到行李箱內的物件昏迷,相信目標是令斯科利帕一同中毒, 有別於之前的估計,兇手目標只是多次在網上發表反對俄羅斯總統普京的言論的尤利婭。

英國反恐警察及軍情五處相信下毒的人並無入境英國,令當局更難追查。

另外當局在一個英軍軍營,亦發現神經毒劑的痕跡,擔心受污染範圍比估計更嚴重。目前已有逾130人或接觸過神經毒劑,逾四十人曾到醫院求醫。

