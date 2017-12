Google華裔女工程師離奇死亡 死因尚待公布（視頻）

By

Google華裔女工程師在南灣Sunnyvale離奇死亡,警方調查仍在進行中。

女死者是Google公司的23歲華裔軟件工程師Chuchu Ma,據了解,Ma來自德州休斯敦,曾是2012屆Kleiin Collins高中畢業生代表,畢業於德州大學奧斯汀分校,2016年移居加州,在位於南灣山景城的Google就職軟件工程師。

公司同事在得知她去世的消息後,都感到錯愕和惋惜。

Sunnyvale警方表示,法醫部正在做屍檢報告,目前無法透露案件性質,同時也提到,Ma的男友在感恩節假期來到矽谷看她,並於上週四報告Ma失蹤。

警方說已聯繫了Ma的親友,目前Ma的家人處於極度沉痛中。

Ma的屍體於上週四在Sunnyvale 海灣一帶被一名騎自行車健身的民眾發現,隨後警方接入展開調查。

Google官方消息稱,Ma是產品開發團隊一名盡職的軟件工程師,她去世的消息對於團隊是一個巨大的打擊。

