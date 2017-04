四川初中生離奇死亡 案情疑被隱瞞（視頻）

在瀘州市瀘縣太伏鎮派出所外,大批民眾連續第二日聚集,一度與警員發生推撞,防暴警察手持盾牌戒備。死者的母親拒絕再跟政府與學校談判,要求公開死亡真相,嚴懲兇徒。

由於最初官方公布死者是跳樓死,排除他殺可能,激發鎮上群眾不滿,晚上開始衝突加劇,警察用警棍追打示威群眾。

十四歲讀初中二年級的趙鑫,於上周六早上被發現死在學生宿舍外面,宿舍連天台五層高,兩名警員到達現場,其中一個還即時拍照取證。醫護人員迅速抵達現場抬走屍體,過程被人用手機拍下。

官方其後公布稱,根據現場勘查及屍體檢驗,認為是跳樓自殺,排除他人加害。

不過根據家屬在殮房拍到的影片所見,死者全身多處有瘀青,手腳折斷。

據同校學生在網上發布消息,死者是被一班同學勒索一萬元保護費,事前亦上報了給校方,但最後還是無錢付保護費被毆打致死。

派出所曾經嘗試協調校方及死者家屬,希望賠錢了事,但被死者家屬拒絕。

由於恐防事件進一步發酵,政府已經加派大批防暴警察在太伏鎮街上巡邏,十多輛載滿警員的大巴士亦停泊在路邊,以應付突發事件。

有線新聞記者曾經嘗試聯絡死者母親游小紅,但電話一直未能打通。游小紅發出的文字訊息聲稱,她和她的家人已被監視控制,同時當地網站亦收到政府通知,下令要刪除相關消息,只能出官方通報;瀘縣公安局又發出公告,指4名涉嫌在網上散布不實信息,煽動群眾聚集人士已經被捕。

