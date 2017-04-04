四川初中生離奇死亡 案情疑被隱瞞（視頻）

四川瀘州發生一宗離奇死亡案，一名14歲初中生，星期六被發現在學生宿舍外面身亡，官方指他是跳樓自殺，排除他人加害。不過家屬發現，他的屍體出現多處傷痕，事件觸發民眾包圍派出所。死者媽媽表示，他們被當局監視，同時當地網站被要求刪除相關消息。

在瀘州市瀘縣太伏鎮派出所外，大批民眾連續第二日聚集，一度與警員發生推撞，防暴警察手持盾牌戒備。死者的母親拒絕再跟政府與學校談判，要求公開死亡真相，嚴懲兇徒。

由於最初官方公布死者是跳樓死，排除他殺可能，激發鎮上群眾不滿，晚上開始衝突加劇，警察用警棍追打示威群眾。

十四歲讀初中二年級的趙鑫，於上周六早上被發現死在學生宿舍外面，宿舍連天台五層高，兩名警員到達現場，其中一個還即時拍照取證。醫護人員迅速抵達現場抬走屍體，過程被人用手機拍下。

官方其後公布稱，根據現場勘查及屍體檢驗，認為是跳樓自殺，排除他人加害。

不過根據家屬在殮房拍到的影片所見，死者全身多處有瘀青，手腳折斷。

據同校學生在網上發布消息，死者是被一班同學勒索一萬元保護費，事前亦上報了給校方，但最後還是無錢付保護費被毆打致死。

派出所曾經嘗試協調校方及死者家屬，希望賠錢了事，但被死者家屬拒絕。

由於恐防事件進一步發酵，政府已經加派大批防暴警察在太伏鎮街上巡邏，十多輛載滿警員的大巴士亦停泊在路邊，以應付突發事件。

有線新聞記者曾經嘗試聯絡死者母親游小紅，但電話一直未能打通。游小紅發出的文字訊息聲稱，她和她的家人已被監視控制，同時當地網站亦收到政府通知，下令要刪除相關消息，只能出官方通報；瀘縣公安局又發出公告，指4名涉嫌在網上散布不實信息，煽動群眾聚集人士已經被捕。

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