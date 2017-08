緬甸羅興亞族叛亂分子與警方起衝突 近百人死亡

By

緬甸北部若開邦近日爆發暴亂,有羅興亞族叛亂分子向警方發動連環襲擊,引來當局的還擊,早前一日的衝突中,有近百人死亡,當地民眾紛紛離開家園,佛教徒湧去省會避難,而羅興亞人逃到隔鄰的孟加拉。

週一有上千個羅興亞族人越過邊界進入孟加拉,暫時棲身在臨時搭起的簡陋的營地,他們大多數都是婦孺老弱者,他們離開家園,扶老攜幼徒步走難,是要保住條命。

自從上週四爆發羅興亞叛亂分子攻擊緬甸警崗警局,緬甸當局開火還擊以來,已經有近8,000羅興亞裔村民湧入孟加拉避難,當中有不少漏夜攀山越野走難。

這些羅興亞人的祖先來自孟加拉,移居緬甸,一直未能歸化緬甸,也不能真正融入緬甸的佛教社會。

他們覺得長期受到歧視,近年在當地更因為一宗 強姦案,而引發信奉佛教的緬甸本土人,與信奉伊斯蘭的羅興亞人之間一浪接一浪的衝突,加深雙方的裂痕。

上週當地形勢急劇惡化後,緬甸本土人都紛紛出逃,很多人搭船經水路到省會暫避,這些緬甸佛教徒講起羅興亞武裝叛亂分子,同時襲擊20幾個警崗警局,而治安部隊還擊,他們都心有餘悸。

其中一個女人,她兒子是警察,在今次戰鬥中殉職,船上的人中也有些在戰鬥中受傷,有警員說當時自願去協助治安部隊作戰,到場時發現自己面對一班持刀劍與斧頭的叛亂分子。

緬甸當局指控羅興亞叛亂分子放火燒警崗,燒佛寺,殺害無辜的民眾,並布地雷。

當局加派軍力在Rakhine省一些地區加強戒備,一方面應對持續的武裝叛亂,同時也保護一些緬甸人在走避途中的安全,士兵不准記者進入有戰鬥活動的地區。

對於有緬甸政府機構指一些人道救援工作者協助叛亂分子抗拒軍方的反攻,聯合國人權專員週二呼籲不要亂講,稱這些聲明不負責任,只會增強恐懼,引致未來的暴力。

人權專員強調,緬甸政府一視同仁保護國民,他也敦促緬甸政府遵照聯合國特使的建議,正視Rakhine省所面對的族裔問題,讓羅興亞人融入主流社會,千萬不要為了治安秩序而不顧人權。

有國際救援人員指政府軍在平亂行動中,將成條村都燒光,並向平民掃射。

自從2012年的羅興亞人與佛教徒的流血衝突,造成幾百人死亡以來,Rakhine省有至少14萬人流離失所,當中大部份是羅興亞人,這些因素造成日後有羅興亞人變得激進與極端。

