緬甸首位民選總統廷覺辭職 7天內選新總統

【i-CABLE】

緬甸首位民選總統廷覺辭職,總統府稱廷覺因要休息而辭任,總統一職由有軍方背景的副總統敏瑞暫代。

71歲的廷覺,在2016年3月就任總統,總統府稱他是因要休息而辭任,國會會按照憲法規定在7天內選出新總統,暫時由軍方推舉的副總統敏瑞代行總統一職。

廷覺近月出席官方活動時,顯得精神欠佳,亦多次傳出他要到外地就醫,總統府承認廷覺一月曾到新加坡治療,又指他堅持要辭職。

廷覺是國務資政昂山素姬的親信,相識多年,深得昂山素姬信任,昂山素姬被軟禁的十多年,都是靠廷覺與外界溝通,廷覺多年來低調追隨昂山素姬參與民主運動。

因昂山素姬家人有外國國籍,根據憲法她不能參選總統,而由廷覺代表全國民主聯盟參選,廷覺當選後,新政府隨即新增國務資政一職,由昂山素姬出任,權力凌駕總統。

但全國民主聯盟的執政因為羅興亞人道危機而遇到挫折,國際社會批評昂山素姬及緬甸政府處理危機不力。

至於代總統敏瑞軍人出身,2007年軍政府鎮壓僧侶示威時,敏瑞出任行動指揮,他在前軍方政府中主理軍方安全事務,與領導人丹瑞關係密切,一度被美國列於制裁名單上。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。