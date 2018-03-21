緬甸首位民選總統廷覺辭職 7天內選新總統

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緬甸首位民選總統廷覺辭職，總統府稱廷覺因要休息而辭任，總統一職由有軍方背景的副總統敏瑞暫代。

71歲的廷覺，在2016年3月就任總統，總統府稱他是因要休息而辭任，國會會按照憲法規定在7天內選出新總統，暫時由軍方推舉的副總統敏瑞代行總統一職。

廷覺近月出席官方活動時，顯得精神欠佳，亦多次傳出他要到外地就醫，總統府承認廷覺一月曾到新加坡治療，又指他堅持要辭職。

廷覺是國務資政昂山素姬的親信，相識多年，深得昂山素姬信任，昂山素姬被軟禁的十多年，都是靠廷覺與外界溝通，廷覺多年來低調追隨昂山素姬參與民主運動。

因昂山素姬家人有外國國籍，根據憲法她不能參選總統，而由廷覺代表全國民主聯盟參選，廷覺當選後，新政府隨即新增國務資政一職，由昂山素姬出任，權力凌駕總統。

但全國民主聯盟的執政因為羅興亞人道危機而遇到挫折，國際社會批評昂山素姬及緬甸政府處理危機不力。

至於代總統敏瑞軍人出身，2007年軍政府鎮壓僧侶示威時，敏瑞出任行動指揮，他在前軍方政府中主理軍方安全事務，與領導人丹瑞關係密切，一度被美國列於制裁名單上。

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