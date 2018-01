By

【i-CABLE】

緬甸若開邦有示威,抗議政府禁止民眾舉辦傳統節慶,期間爆發警民衝突,警方開槍擊斃7人,另外有13人受傷。 多名傷者送院治理,頭部、手腳須包紮,約5,000名聚居若開邦的佛教徒週二上街,抗議政府禁止他們舉辦傳統節慶。 據報示威者企圖佔領政府建築物,又向警員投擲石塊,遭警員以橡膠子彈驅散。

