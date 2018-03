By

【i-CABLE】

緬甸國務資政昂山素姬的心腹,溫敏當選新總統。

溫敏在國會選舉中取得過半數選票,接替上周突然辭職的廷覺,擔任緬甸總統。

66歲的溫敏原本出任聯邦議會人民院議長,在廷覺辭職後,他辭去職務參選,溫敏和廷覺都是昂山素姬的左右手。

溫敏在軍政府執政時期,曾多次被捕,其中一次坐牢時,他的獨子病重,軍政府一度提出要他簽署承諾書,承諾不再從政,換取探望兒子,但溫敏拒絕,後來兒子病逝,溫敏未能出席葬禮。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。