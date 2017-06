By

緬甸一架載有過百人的軍方運輸機墜毀,軍方消息指已在海中找到殘骸。

消息指墜毀的是陸軍一架中國製運八型運輸機,當地下午1時許,由南部丹老飛往仰光,飛行約半小時後,途經土瓦以西數十公里時,突然失去聯絡,初步相信事故涉及惡劣天氣,但有待找回黑盒再調查核實。

除了機組人員,機上乘客主要為軍眷,並搭載逾兩公噸物資,當局正由海空兩路搜救善後。

