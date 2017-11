緬甸軍方發報告 否認對羅興亞人種族清洗

By

緬甸軍方公布內部調查報告否認對羅興亞人種族清洗、強姦等所有指控,國際特赦組織批評緬甸軍方,試圖掩飾暴行。

逃離若開邦的羅興亞人指控緬甸士兵種種暴行,但軍方一一否認。

緬甸國防軍總司令敏昂萊在Facebook公布內部調查結果,指軍方自10月中起,巡視若開邦數個羅興亞人聚居地,訪問超過3,200名羅興亞人,聲稱他們都認同緬甸軍隊在清剿武裝分子期間,遵守法律和指令,沒有使用過分武力。

報告列出14點外界對軍隊的指控,包括屠殺、驅逐村民、縱火、盜取財物、強姦婦女等,軍隊全部沒有做過,報告反指是羅興亞武裝分子縱火燒屋,國際特赦組織批評緬甸軍方的報告,企圖掩飾暴行。

自8月緬甸軍隊,與若開邦的武裝分子衝突以來,估計逾60萬羅興亞人逃難到孟加拉。

聯合國秘書長古特雷斯星期一晚,與出席東盟會議的多國領袖會面,緬甸國務資政昂山素姬在場,古特雷斯表明極度關注,羅興亞族的人道危機,擔心造成地區不穩。

昂山素姬亦與美國國務卿蒂勒森會面,雙方均沒有透露會面內容,蒂勒森週三到訪緬甸,預料會向軍方施壓。

