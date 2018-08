聯合國譴責緬甸軍領袖種族清洗羅興亞人

By

聯合國人權理事會發表調查報告,強烈譴責緬甸國防軍總司令等6名軍方高層,以種族滅絕意圖大規模殺害羅興亞人,應該受到國際刑事法庭審訊。報告同時批評國務資政昂山素姬對軍方的暴行坐視不理。

緬甸若開邦去年爆發人道危機,緬甸軍隊被指屠殺村民,逾60萬名羅興亞人逃亡到鄰國孟加拉,軍方一直否認指控。

聯合國的人權理事會調查組根據數百名逃亡的羅興亞人的敘述、衛星圖片和其他資料發表調查報告,指當地有數百個村落被縱火焚毀,族人被禁錮勞役、婦女被強姦、小童被殺。

調查組保守估計有一萬人遇害,但由於外界未獲准到當地調查,難以掌握確切數字。他們又指,若開邦發生的是種族滅絕,應由國際刑事法院處理。

調查組點名6名軍方高層,包括國防軍總司令敏昂萊,指他們應即時辭職,並接受法律制裁。

報告亦批評國務資政昂山素姬對軍方的暴行坐視不理,調查組期望透過今次報告,推動國際社會採取行動,為受害人爭取公義。

