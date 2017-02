By

【i-CABLE】

緬甸一間中資成衣廠日前遭200至300人打砸搶劫,他們是一群已離職或正在罷工的當地工人,衝入工廠幾乎毁壞所有設備,之後到中國員工宿舍搶劫,並一度禁錮7名中國員工。

中國駐緬甸大使館介入,要求緬甸政府確保中國公民人身安全。被禁錮中方員工已獲救。

該間中資成衣廠在緬甸開設3年,有逾500名緬甸員工和十名中國員工,之前曾發生多次罷工,要求加薪。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。