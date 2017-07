By

【i-CABLE】

以巴就耶路撒冷聖殿山保安措施的衝突有望紓緩,以色列決定移除惹起爭議的金屬探測器。

以色列當局周二凌晨,派人移除聖殿山入口的金屬探測器,表示會改用先進科技作監測,加強保安,據報將加裝高清閉路電視,以色列因早前有警員在聖殿山被殺,以加強保安為由裝設金屬探測器,觸發巴勒斯坦人連串示威。

約旦傳媒報道,國王阿卜杜拉二世曾與以色列總理內塔尼亞胡通電斡旋,表示可能以釋放,在約旦首都安曼以色列大使館,開槍擊斃兩名襲擊者的以色列守衛,作為移除探測器的交換條件。

