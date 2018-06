加拿大亞裔女子不想男友赴美讀名校 竟暗中刪除取錄電郵

By

加拿大一名亞裔女子,被指為了不想男友遠赴海外升學,竟瞞著男友,刪除該間名校的取錄電郵,男友發現後除了立即與她分手,還向她提出起訴索取賠償,結果法庭判處該名亞裔女子要向其前度男友賠償超過20萬元。

Eric Abramowitz目前在田納西州的Nashville交響樂團任職,吹奏單簧管,他在2013年申請入讀位於洛杉磯的Coburn音樂學院。

當學院寄出電郵,通知他獲得取錄後,他當時的女友Jennifer Lee在Abramowitz還未看到電郵前,竟私自回覆學院他不會入讀,然後刪掉取錄電郵,再自行偽造一張該學院拒絕取錄通知書給Abramowitz。

加拿大一個法院上週裁定,Lee要向前度男友賠償20萬元,Lee在審訊中沒有僱用律師,她本人也沒有出庭答辯。

