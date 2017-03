遇害香港男子黃鶴堯遺體已火化 追思會週六舉行（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

2月份在東灣被人刺死的香港男子黃鶴堯,遺體已交由殯儀館火化,他的悼念活動將於本週六舉行。

南灣中華浸信會主任牧師唐若愚證實,在黃鶴堯家人的授權下,已經將黃鶴堯的遺體交由殯儀館排期火化,骨灰將會由黃鶴堯的家人帶回香港。

而黃鶴堯的媽媽及姐姐定於週三到達灣區,並會出席本週六在教會舉行的悼念儀式。

唐牧師透露,儀式上會播放黃鶴堯生前的照片及片段,亦會有多位認識黃鶴堯的朋友發言,希望以愛與祝福送他最後ㄧ程,

除了出席悼念活動外,黃鶴堯的家人亦需要與警方會面,負責調查案件的東灣Hayward警察局表示,沒有任何新的資料可以透露,犯案動機成疑,仍然是尋找ㄧ名疑似是菲律賓裔的亞裔男子,警方希望從家人的口中得知更多黃鶴堯的訊息。

不過警方在案發後個多月,仍然找不到黃鶴堯的家人及任何相關的朋友,直到本台的報導後,才找到死者曾去過的教會及在香港的家人,警方解釋已經去過黃鶴堯以前在南灣Milpitas及東灣Fremont的家,不過沒有人認識他。

32歲的黃鶴堯是香港來的留學生,2月7日在Hayward被人刺傷,負傷開車在Addition Way與Industrial Parkway撞倒另一駕車後停低,黃鶴堯其後傷重不治。

警方指出,除了教會人士,沒有一個認識黃鶴堯的人現身助查,現呼籲所有認識死者的人,或者知道任何線索的人,請致電(510)579-2680與警方聯絡。

