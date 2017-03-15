遇害香港男子黃鶴堯遺體已火化 追思會週六舉行（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

2月份在東灣被人刺死的香港男子黃鶴堯，遺體已交由殯儀館火化，他的悼念活動將於本週六舉行。

南灣中華浸信會主任牧師唐若愚證實，在黃鶴堯家人的授權下，已經將黃鶴堯的遺體交由殯儀館排期火化，骨灰將會由黃鶴堯的家人帶回香港。

而黃鶴堯的媽媽及姐姐定於週三到達灣區，並會出席本週六在教會舉行的悼念儀式。

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唐牧師透露，儀式上會播放黃鶴堯生前的照片及片段，亦會有多位認識黃鶴堯的朋友發言，希望以愛與祝福送他最後ㄧ程，

除了出席悼念活動外，黃鶴堯的家人亦需要與警方會面，負責調查案件的東灣Hayward警察局表示，沒有任何新的資料可以透露，犯案動機成疑，仍然是尋找ㄧ名疑似是菲律賓裔的亞裔男子，警方希望從家人的口中得知更多黃鶴堯的訊息。

不過警方在案發後個多月，仍然找不到黃鶴堯的家人及任何相關的朋友，直到本台的報導後，才找到死者曾去過的教會及在香港的家人，警方解釋已經去過黃鶴堯以前在南灣Milpitas及東灣Fremont的家，不過沒有人認識他。

32歲的黃鶴堯是香港來的留學生，2月7日在Hayward被人刺傷，負傷開車在Addition Way與Industrial Parkway撞倒另一駕車後停低，黃鶴堯其後傷重不治。

警方指出，除了教會人士，沒有一個認識黃鶴堯的人現身助查，現呼籲所有認識死者的人，或者知道任何線索的人，請致電(510)579-2680與警方聯絡。

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