舊金山碼頭槍擊案開審 無證被告是否蓄意開槍成焦點

【KTSF 游瑋珊報導】

兩年前舊金山14號碼頭槍擊案週一作開案陳詞,外界關注到被告的無證人士身份,不過控辯雙方都將爭拗點聚焦在被告是否故意開槍。

54歲的被告Jose Ines Garcia Zarate,兩年前被控開槍擊斃32歲女子Kate Steinle,Steinle家人週一到法院旁聽,開案陳詞焦點之一是被告是否故意開槍。

辯護律師Matt Gonzalez說:”這很可能是意外開槍事件,如果他不知道觸碰的物品裏有槍,他不用負刑責。”

辯方解釋,Zarate當時在長椅下發現用T裇包著的物品,並不知道裏面有槍,期間槍枝走火,不過檢方形容,Zarate當時魯莽地用槍指向人。

副檢察官Diana Garcia又在庭上展示涉案手槍,她形容它是該把槍的質素可靠,不會走火,之後會請專家作供。

被告Zarate是來自墨西哥的無證人士,有5次遞解紀錄,也曾因跟毒品有關的控罪受拘留,事發前數月在撒控後獲釋,一如以往做法,舊金山並沒有通報聯邦移民局。

Gonzalez說:”被告唸書到二年級,而且顯然有精神問題。”

Zarate曾向警方承認有開過槍,他被控二級謀殺,最高刑罰監禁15年,案件陪審團由6男6女組成,當中有3人是合法移民,預料案件要審一個月。

