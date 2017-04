華裔富家女被控謀殺 已交數千萬保釋金隨時離開拘留所

By

【KTSF】

被控謀殺前度男友的華裔女子Tiffany Li,週四已交出3,500萬元保釋金,她目前正辦理外出手續,隨時可以離開拘留所。

31歲的Li出身富裕家庭,其家人、朋友和商界的朋友合力籌措這筆保釋金擔保Li外出,當中包括400萬元現金,和在舊金山灣區總值6,200萬元的物業資產,由於保釋金中涉及物業資產,根據加州法庭規定,如果保釋金中並非全部是現金,物業資產的部分,價值將要加倍。

Li保釋外出後,將要時刻接受電子監察。

Li的代表律師Geoff Carr稱,Li與母親都在中國出生,其母親在建築業發蹟,並賺得豐厚財富,二人移居美國後,已入籍成為公民。

Carr表示,除了是可判處死刑的案件外,所有被告在加州都合資格交出”合理的保釋金”外出候審。

據聖馬刁縣官員透露,3,500萬元保釋金,是該縣歷來被告交出的最高保釋金。

Li被控指使其男友和另一名男子,去年合謀殺害27歲前度男友Keith Green,然後棄屍,檢控官稱,Li因為害怕子女的撫養權會落在Green手中而萌殺人念頭。

死者的友人聞悉Li可以在候審時獲得自由感到失望。

Angela Dunn稱,Green與Li分手後,曾在她家住了6個月,他突然死亡對所有人,尤其是Green的母親都打擊很大。

聖馬刁縣地檢官Steve Wagstaffe表示,他覺得Li有潛逃的風危險,也對法官沒有把保釋金定得更高感到失望,檢控官稍早要求把保釋金定為1億元。

Wagstaffe稱,Li如果被判處罪成,將會面臨終身監禁,因此她有很大機會潛逃回中國。

Li的審訊將於9月召開,期間她需要在家軟禁,佩戴電子監察器,並要交出護照。

Green的屍體於去年5月11日在Sonoma縣被發現,他當天原定要與Li會面。

數天後,Li在其位於Hillsborough市的豪宅中被捕,警方也拘捕另外兩名男子,二人不准保釋。

Carr表示,他們的律師沒有要求保釋候審,因為他們沒有財力交出數千萬元的保釋金,另外,她確信Li是清白的,也相信她不會棄保潛逃,否則數千萬元保釋金將會被沒收。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。