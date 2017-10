南加男女國家公園失蹤逾兩月屍體尋回 身上有槍傷

By

南加州當局週五稱,一對年輕男女7月底在Joshua Tree國家公園被報稱失蹤,二人的屍體在10月中被搜尋人員發現,法醫對二人驗屍後,發現二人身上有槍傷,警方相信是一宗謀殺自殺案。

死者分別是20歲越裔女子Rachel Nguyen,以及22歲男子Joseph Orbeso,二人都居住在橙縣,屍體週日在偏遠的山谷尋回。

驗屍報告指出,二人身上都有槍傷,警方根據現場發現的證物推斷,Orbeso是先槍殺Nguyen後,再吞槍自殺。

當局尚未公布行兇動機,目前仍在對Orbeso進行調查。

當局稍早稱,二人的屍體被發現時,雙方呈擁抱的姿勢。

二人是於7月28日被報稱失蹤,旅館東主發現二人沒有返回房間,估計他們是到了附近遠足,同日,國家公園管理員發現二人的汽車,但他們卻下落不明。

有超過250名搜救人員曾到山區尋找他們,當中有超過10人因此受傷。

