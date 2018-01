Taraval街Muni車站或移走 日落區居民促保留（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山日落區一班居民,要求交通局保留Taraval街一個Muni輕軌車站。

舊金山交通局將在夏季討論,是否永久移除位於日落區Taraval街Safeway超市正門一個L Taraval線列車站。

有居民擔心,一旦這個車站被永久移除,對於好多不開車的長者及行動不便的人來買菜就非常不便。

日落區居民陳章喬說:”要步行到很遠,路又不平坦,老人家尤其腳不方便,從Safeway拿著餸菜走出走入,走回家也是一個問題。”

居民希望可以在下一次交通局委員會會議中再討論有關是否保留車站事宜。

當局表示,目前只計劃在2月至5月期間暫停該車站服務,他們亦認為,目前在該站上落客並不安全,因為乘客要走到馬路中間上落車,希望日後加設安全島。

而在暫停車站服務期間,當局亦會派人作出評估對社區影響有幾大。

不過有附近洗衣店老闆娘就擔心,如果將來在這裡起安全島,可能減少泊車位。

洗衣店老闆娘Cindy說:”車站被移除,總比設立安全島好,有安全島之後,將會影響整條街的商戶沒有泊車位,客人要行好遠才找到位置上落車。”

交通局數據指,這個車站不計週末,每日有約488名乘客上落。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。