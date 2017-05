By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山Muni公車7月1號起加價,成人票價由目前2.50元加到2.75元,成人月票也全面加價。

持有Clipper路路通卡的車費由2.25元加到2.50元,成人月票價錢由目前每月73元提高至75元。

至於長者、殘障人士以及兒童票價,就由1.25元增加至1.35元。

舊金山交通局表示,理解沒有人會喜歡加價,可是Muni需要加價,才能應付通貨膨脹和不斷上升的物價,以保持公車系統的安全和效率。

