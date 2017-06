By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山Muni車費7月1日起又再加價,是今年內第二次。

無論你是付現金、使用Clipper路路通卡,或是使用月票,7月起同樣要加價。

購買月票的市民,無限次乘搭Muni公車及來往舊金山市內的灣區捷運站,成人票價由現時91元升至93元。

至於無限次乘搭Muni公車的成人月票,就由73元加至75元。

而低收入人士、青少年、長者及傷殘人士的月票,就由36元加至38元。

在購買限時90分鐘的車票方面,用現金付款,成人票價由現時的2.5元升至2.75元,青年及長者等的優惠票,由1.25元升至1.35元,而使用路路通卡及手機應用程式付款的成人票價,亦由2.25升至2.5元,優惠票就由1元升至1.25元。

交通局指,再度加價是應付通貨膨脹和不斷上升的物價,以保持公車系統的安全和效率。

