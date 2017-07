舊金山Muni試行新輕軌列車 週末暫停地下服務（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山交通局(SFMTA)為了要測試新的Muni輕軌列車,從上個週末開始在晚上和週末關閉地下服務,有觀眾向本台反應不知道如何對應,交通局表示,有委派職員在地鐵站幫助乘客。

這款新的LRV4型輕軌列車將有更多長凳,並有更多手環,可以幫助站立乘客站穩。

現有的輕軌列車每行駛5,000英里,就會發生一次故障,但在沙加緬度製造的新列車,則能夠行駛590,00英里,才出現一次故障,而中央地鐵在2019年通車,也將採用這些新列車。

舊金山交通局計劃在今年9月開始,在一些路線使用新列車,目前進入試行階段,從7月22日至8月20日,所有地下服務也就是從West Portal站到Embarcadero站的部分將受影響,週一到週五從晚上9點半關閉,週末則是全天關閉,當局將在受影響時段安排接駁巴士。

8月12日至13日的週末,則因為有在金門公園舉行的Outside Lands音樂會有高需求而不受到影響。

在地面的列車服務,將不會有任何關閉,交通局表示,有安排穿橙色外衣的職員協助乘客。

舊金山交通局發言人Erica Kato表示:”所有Muni職員都有經過培訓,包括司機和查票員,我們也聘請了懂得多種語言的大使,在地鐵站告訴人們到哪裡搭接駁巴士。”

當局提醒乘客,在受影響時段出門,需要安排多一些時間。

