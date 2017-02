By

【KTSF 陳令楠報導】

自本月25號起,舊金山Muni公車服務將有所變動,包括增減班次及更改停站等。

Muni的28R線巴士將在19街和Noriega街增加一個站,並將南端終點站移至Balboa Park站,同時,亦為5號線巴士增設60呎的長列車。

Muni亦將更改列車班次,增加8AX線、25號線和29號線巴士的班次,並減少7X線、8BX線、14X線、82X線巴士、以及F線街車的班次。

Muni稱,本次變動是要增加班車的準時率,減少乘客擁擠現象,以及避開主要施工路段。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。