Muni調整部分票價 將升級預測公車到站時間系統（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

兩星期前，舊金山市長布里德（London Breed）突擊乘搭Muni公車，批評Muni需改善多方面的服務後，交通局董事會以行動回應，在週二晚會議上決定招標，升級預測公車到站時間的系統。

交通局董事會週二晚投票決定正式招標，更換預測公車到站時間的系統，合約為期6年，預計將於明年年中選出系統供應商。

舊金山正使用的是”NextBus”系統，又稱”NextMuni”，預測公車到站時間。

“NextMuni”有將近20年歷史，利用2G網絡收發數據，由開始使用至今從未更新。

舊金山觀察家報報導，由於使用的科技落後，很多時候未能準確報時，更經常出現所謂幽靈巴士，即是顯示屏幕指巴士已到站，但實際沒有巴士出現。

交通局希望更換一個更準確及完善的系統，除了報告公車到站資訊外，可以加入誤點訊息，為乘客建議其他路線等。

另外，從9月1日起，交通局將單程票的乘車時限由90分鐘增加至兩小時，並新增一款只限以手機應用程式購買的日票，Cable Car纜車除外，乘客可以5元無限次乘搭其他公車。

部分票價亦出現調整，成人月票由75元加至78元，低收入人士月票由38元加至39元。

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