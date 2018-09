Muni調整部分票價 將升級預測公車到站時間系統（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

兩星期前,舊金山市長布里德(London Breed)突擊乘搭Muni公車,批評Muni需改善多方面的服務後,交通局董事會以行動回應,在週二晚會議上決定招標,升級預測公車到站時間的系統。

交通局董事會週二晚投票決定正式招標,更換預測公車到站時間的系統,合約為期6年,預計將於明年年中選出系統供應商。

舊金山正使用的是”NextBus”系統,又稱”NextMuni”,預測公車到站時間。

“NextMuni”有將近20年歷史,利用2G網絡收發數據,由開始使用至今從未更新。

舊金山觀察家報報導,由於使用的科技落後,很多時候未能準確報時,更經常出現所謂幽靈巴士,即是顯示屏幕指巴士已到站,但實際沒有巴士出現。

交通局希望更換一個更準確及完善的系統,除了報告公車到站資訊外,可以加入誤點訊息,為乘客建議其他路線等。

另外,從9月1日起,交通局將單程票的乘車時限由90分鐘增加至兩小時,並新增一款只限以手機應用程式購買的日票,Cable Car纜車除外,乘客可以5元無限次乘搭其他公車。

部分票價亦出現調整,成人月票由75元加至78元,低收入人士月票由38元加至39元。

