舊金山觀察家報報導,為了解決Muni司機人手不足,而導致公車延誤的問題,舊金山交通局決定縮短司機的訓練時間,及改以非司機導師來指導新手司機。

報導指,局方為了盡快填補人手空缺,決定將新手司機的訓練,由原本的54小時減少至50小時,由6日訓練減少至5日,當中由認證訓練員指導的時數亦會減少,改由其他已經受訓的資深司機指導。

不過這項措施引起公車司機工會的不滿,他們質疑此舉對行車安全有影響,工會唯一認同的是,訓練司機的速度加快近三倍,由以前的5日訓練6名司機,變成6日內訓練到24名司機。

交通局亦堅持,這種措施絕對安全,亦與加州公共事務局討論過,公眾無需擔心。

