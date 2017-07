Muni輕軌多個車站週末將關閉 以測試新列車

By

【KTSF 吳宇斌報導】

即日起到8月底,打算在週末期間搭乘舊金山Muni公車的民眾要特別注意了,由於舊金山交通局要在Muni車站間的地下軌道測試新的輕軌列車,會有4個週末關閉這些車站。

受影響的主要是輕軌列車J, K, T, L, M, N等線路,從7月21號開始到8月20號期間,有4個週末地下沿線車站將會關閉,平日期間則有部分車站會提早關閉。

關閉期間,當局會在Embarcadero車站到St. Francis Circle之間採用路面上的公車服務,取代原本走地下軌道的輕軌列車服務,並在每個車站停靠。

不過8月12、13號Outside Lands音樂節期間則正常運行,這次關閉主要因為有5輛新的輕軌列車要在地下軌道試運行,先前這些新車都完成了路面上的測試行駛,替代路線詳情可上舊金山交通局網站查詢,網址:https://www.sfmta.com/calendar/alerts/new-train-testing-muni-metro-subway。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。