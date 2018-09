By

週一清晨,舊金山一部Muni公車撞入一棟建築物,導致4人受傷,其中受傷的公車司機有生命危險。

事發於清晨6時左右,現場是舊金山Marina區,Lombard街與Scott街交界處。

消防局消息指,一部北行的28號Muni公車,撞入路邊的一棟建築物,造成4人受傷。

公車司機和一名乘客需送院治療,其中公車司機的傷勢較重,有生命危險,暫時未知另外兩名傷者是路人,還是身處建築物中。

警方透露,被撞的是一間乾洗店。

消防當局指,市府樓宇檢查員到場,檢查建築物結構是否受損。

目前事件已迫使28號公車繞行,並可能令43號與91號公車延誤,當局已經封閉了附近道路,呼籲民眾繞行該區域。

