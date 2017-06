By

【KTSF】

紐約市一間醫院週五下午發生槍擊案,警方稱有多人中槍,暫時未知有多少死傷者。

事發於下午2時50分,地點在Bronx區的Bronx Lebanon醫院,警方已派大批人員包圍現場,據報警方正在尋找槍手的下落。

據CNN有線新聞台報台,槍手疑是醫院一名僱員。

