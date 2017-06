By

佛羅里達州奧蘭多市一個後園簷蓬工廠週一早上發生槍擊命案,一名被解僱的員工返回工作地點,開槍射殺5人後再吞槍自殺。

橙縣縣警稱,行兇者是一名45歲男子,他於4月被解僱,之前被指曾襲擊一名同事,行兇者估計與恐怖組織並無關連。

行兇者於2004年6月曾被指襲擊一名同事,他當時並沒有被起訴,而該名同事並非週一命案的死者。

事發於名叫Fiamma Inc.的後園簷蓬公司,一名女子於早上8時左右報警,稱槍手叫她離開,她立即走到對街的店舖打電話報警。

警方在兩分鐘後到場,當時已有5人中槍,警方稱,警員的迅速反應救回7條人命。

