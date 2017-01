佛州獨行槍手機場掃射 5人死亡8人受傷

By

佛羅里達州Fort Lauderdale國際機場週五中午發生槍擊案,一名獨行槍手被指在機場客運大樓開槍,造成5人死亡,8人受傷,涉案槍手已被捕。

事發機場有部分地區要緊急疏散,機場的航空交通運作已停頓,據報導,事發於2號客運大樓的行李認領處,該客運大樓由達美航空和加拿大航空使用。

據Broward縣警局在社交網站Twitter發放的帖文顯示,事件造成多人死傷,而據CNN有線新聞台引述執法當局的報導,槍擊案共造成5人死亡。

Broward縣市長Barbara Sharief接受CNN訪問時稱,槍手是單獨犯案,已被扣查,暫時未知槍手行兇的動機。

從電視台的片段看見,有急救人員在機場治療流血的傷者,電視台直升機攝製隊拍到有數百人在停機坪疏散的場面,期間有救護車駛過。

