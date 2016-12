By

【KTSF 陳令楠報導】

南灣聖荷西市280號公路週三凌晨發生一宗交通事故,涉及多輛汽車。

事發於凌晨大約3點半,地點在280公路南行線靠近Bird Avenue附近路段。

據報導,事故一共涉及3輛汽車,加州公路巡警稱,最初其中一部汽車發生事故翻側,隨後有兩部車撞上該車,其中一部汽車的引擎脫離車身。

事故中有至少3人受傷,傷者已送院治療。

事發後,280公路南行線一度全線封閉,目前所有行車線已重開。

更多新聞:

聖荷西女司機疑醉駕釀車禍亡 少年無辜喪命

女路人San Bruno被車撞倒延醫不治 司機下落不明

涉在Millbrae市駕車撞死人後逃逸 亞裔婦自首

SUV汽車Millbrae撞人後逃逸 男路人送院不治

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。