中央電視台指無印良品涉售核污染區食品（視頻）

中央電視台在每年國際消費者維權日,都會舉辦一個俗稱3.15晚會,在財經頻道播出,揭露一些侵犯消費者權益的個案。當大家都以為因為近日的反韓行動,會報道一些韓國產品,但原來是指向日本企業無印良品。

央視報道就指,無印良品部分在中國出售的食品只貼上原產地,是日本的中文標籤,但揭開中文標籤,就會發現產地是來自在福島核事故之後禁止入口的地方。外交部發言人亦都出聲,表示請日本政府不要做危害他國民眾健康的事。

2011年3月11日,日本福島發生核事故,其後國家質檢總局明文禁止入口日本栃木縣、新潟縣及東京都等地食品。但6年後,中央電視台3.15晚會,就爆出很多中國網上商店及超市均入口及出售核污染區食品。像這款嬰兒奶粉,網上產地來源只標明日本,但實際來自栃木縣。

除了網上商品,部分超市出售貨品亦有同樣情況。報道指日本企業無印良品,部分食品只貼上原產地是日本的中文標籤,但揭開中文標籤,就發現產地來自禁止入口的東京都。這款在AEON超市出售的大米,標明是北海道大米,但原來產自新潟市。當局發現全國有13,000多間網上商店有出售核污染食品。

除了日本食品,來自美國運動品牌Nike亦榜上有名。報道指南京的朗先生去年以每對1,499元人民幣,買了兩對聲稱有氣墊的Nike籃球鞋,但朗先生穿上後發現不對勁。朗先生覺得奇怪,於是割開球鞋查看。他上網找資料,發現60多名消費者遇上同樣情況,於是聯合向Nike投訴。十日後,Nike認錯,稱可全額退款。但朗先生不接受,認為根據消費者權益保護法,虛假宣傳應賠償三倍,但經過多番追討,仍遭拒絕。

節目播出後,無印良品發表聲明,指央視節目曝光的兩款食品,分別產自福井縣及大阪府,日文標籤上的東京都,是母公司法定注冊地址。他們出售的食品,全部獲得國家入境檢驗檢疫證明,每個批次的食品,報關手續都做齊。而報道中提到的AEON超市,已經將相關貨品下架。北京市食藥監局亦對全市商場、超市及便利店內出售的進口食品進行檢查。

