Muir Woods引入新措施 入園參觀前必須提早預約（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

國家公園管理局宣佈,從週二起,前往北灣Muir Woods國家公園的民眾,需要提前繳費預約停車位及穿梭巴士乘客位。

國家公園管理局要求所有前往Muir Woods國家公園的車輛,與乘搭穿梭巴士的遊客,都要提前登記,而且由週二起,不再提供免費停車,每部車要付8元停車費。

乘搭穿梭巴士的票價則由以往的5元減至3元,16歲以下人士免費乘搭,但亦需要預先登記,才能乘坐穿梭巴士,所有進入國家公園的訪客都要付入場費。

國家公園發言人表示,這種新的收費模式,是因應停車位經常供不應求,到訪的遊客在窄路旁違例停車,對公眾安全構成威脅,而這種現象同時威脅到附近的生態。

Muir Woods國家公園發言人Mia Monroe說:”對於我們來說,民眾違例停車的地方就在Redwood溪旁邊,那條溪有很多三文魚與鱒魚,還有其他的濒危物種,所以這對於園區內的物種也不利。”

園方亦希望藉此系統更好地管理及控制客流。

Monroe說:”Muir Woods很受歡迎,每年的訪客超過100萬人次,我們的目標是減至90萬人次,重要的是,這些遊客不會都在中午到訪,他們不會都在週末到訪。”

園區每日提供232個停車位給民眾登記,民眾可以提前90日上網登記,亦可以撥打熱線1(800)410-2419登記,熱線提供中文服務。

園方亦建議民眾避開客流高峰,選擇在開園第一個小時,或是黃昏關門前一至兩個小時到達。

