Muir Woods引入新措施 入園參觀前必須提早預約（視頻）

By

【KTSF 陳令楠報導】

國家公園管理局宣佈，從週二起，前往北灣Muir Woods國家公園的民眾，需要提前繳費預約停車位及穿梭巴士乘客位。

國家公園管理局要求所有前往Muir Woods國家公園的車輛，與乘搭穿梭巴士的遊客，都要提前登記，而且由週二起，不再提供免費停車，每部車要付8元停車費。

乘搭穿梭巴士的票價則由以往的5元減至3元，16歲以下人士免費乘搭，但亦需要預先登記，才能乘坐穿梭巴士，所有進入國家公園的訪客都要付入場費。

國家公園發言人表示，這種新的收費模式，是因應停車位經常供不應求，到訪的遊客在窄路旁違例停車，對公眾安全構成威脅，而這種現象同時威脅到附近的生態。

Muir Woods國家公園發言人Mia Monroe說：”對於我們來說，民眾違例停車的地方就在Redwood溪旁邊，那條溪有很多三文魚與鱒魚，還有其他的濒危物種，所以這對於園區內的物種也不利。”

園方亦希望藉此系統更好地管理及控制客流。

Monroe說：”Muir Woods很受歡迎，每年的訪客超過100萬人次，我們的目標是減至90萬人次，重要的是，這些遊客不會都在中午到訪，他們不會都在週末到訪。”

園區每日提供232個停車位給民眾登記，民眾可以提前90日上網登記，亦可以撥打熱線1(800)410-2419登記，熱線提供中文服務。

園方亦建議民眾避開客流高峰，選擇在開園第一個小時，或是黃昏關門前一至兩個小時到達。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。