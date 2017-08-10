男司機涉氣憤下開車撞死華裔女路人 警方公布司機照片

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【KTSF 陳令楠報導】

上週二，一名駕駛者在舊金山Candlestick Point與人吵架之後，氣憤之下開車，結果撞死了一名在行人路上緩步跑的華裔女人，警方公佈涉案司機照片。

警方稱，涉嫌撞死人的21歲San Bruno居民Devon Radel，在撞人後受傷，留在事發現場，等待警方及救護車，隨後送院治療。

事發於Harney Way夾Executive Park大道，8月1號傍晚7點左右，肇事司機與人吵架之後，涉嫌上車後很快開車離開，汽車從停車場衝下斜坡，壓倒樹木沖向下面的行人道，撞向燈柱，最後撞倒一名路過的女人，女事主當場死亡。

舊金山法醫官證實，死者是37歲舊金山居民Xiuwei Liu，有消息指出撞車的時候，女事主正在緩步跑。

涉案司機面臨過失殺人及魯莽駕駛控罪。

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