男司機涉氣憤下開車撞死華裔女路人 警方公布司機照片

【KTSF 陳令楠報導】

上週二,一名駕駛者在舊金山Candlestick Point與人吵架之後,氣憤之下開車,結果撞死了一名在行人路上緩步跑的華裔女人,警方公佈涉案司機照片。

警方稱,涉嫌撞死人的21歲San Bruno居民Devon Radel,在撞人後受傷,留在事發現場,等待警方及救護車,隨後送院治療。

事發於Harney Way夾Executive Park大道,8月1號傍晚7點左右,肇事司機與人吵架之後,涉嫌上車後很快開車離開,汽車從停車場衝下斜坡,壓倒樹木沖向下面的行人道,撞向燈柱,最後撞倒一名路過的女人,女事主當場死亡。

舊金山法醫官證實,死者是37歲舊金山居民Xiuwei Liu,有消息指出撞車的時候,女事主正在緩步跑。

涉案司機面臨過失殺人及魯莽駕駛控罪。

