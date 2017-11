【i-CABLE】

津巴布韋國會展開對總統穆加貝的彈劾程序之際,國會議長稱穆加貝已經辭職。

執政黨非洲民族聯盟愛國陣線向國會呈交彈劾議案,商討彈劾指控時,國會議長稱收到穆加貝的辭職函件。函件指穆加貝自願下台,以順利過渡權力。

93歲的穆加貝擔任津巴布韋總統37年,被指打算讓位予第一夫人格拉斯,上週被反對的軍方軟禁,總統職務預料由早前被革除的副總統姆南加古瓦接任。

姆南加古瓦星期二指正身處海外,穆加貝離職及確保人身安全後便會返國。

