津巴布韋總統穆加貝出席大學畢業禮 軟禁後首露面

津巴布韋總統穆加貝遭軍方軟禁以來首度現身,出席首都一間大學畢業禮,他較早時在官邸內與國防軍司令及南非特使會晤,軍方表示,正與穆加貝磋商下一步計劃。

執政黨其餘領導則離棄穆加貝,警告他若不自願下台,就會在下星期二動議彈劾。

穆加貝到首都哈拉雷市郊,出席津巴布韋公開大學的畢業典禮,是他自星期二遭軍方軟禁以來首度公開露面,現場未見第一夫人格拉斯。穆加貝上台致辭,又與群眾一齊唱國歌。

另外,報章刊登了穆加貝之前一天在總統府內,與國防軍司令奇文加等軍政高層、兩名南非特使,以及與穆加貝相交多年的神父會面。

據報穆加貝在會面中,批評軍方軟禁他的行動違法,堅持要待明年完成任期後才下台,但遭奇文加一口拒絕。

執政黨、非洲民族聯盟愛國陣線高層消息指,局勢已無法回頭。執政黨正草擬議案,計劃於星期日解除穆加貝黨主席職務,若穆加貝仍拒絕辭去總統一職,下星期二正式表決彈劾他。

已被革職的副總統姆南加古瓦,預料於下月黨代表大會,獲推舉接任黨主席,率領過渡政府。

