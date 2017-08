特別檢察官正召集大陪審團 調查特朗普競選通俄案

By

【KTSF 張麗月報導】

主流媒體說,特別檢察官穆勒正召集一個聯邦大陪審團來調查通俄案,而大陪審團已經向小特朗普發出傳票。

使用聯邦陪審團是刑事調查中一種標準檢控工具,意味著特別檢察官穆勒和,他的團隊逐步擴大調查,有可能在未來幾個星期傳召證人,以及要求交出相關的文件作證。

有評論指出,這個並不代表,穆勒就快要對某些人提出刑事起訴,但意味住通俄案的調查,正在加力全速推進,尤其是穆勒在日前引入一名專查貪腐案,對追蹤金錢路數最在行的前任司法部律師,他的調查團隊達到16人,可以說是人馬齊全。

穆勒主要調查特朗普及他的團隊與俄國的關係,是否串謀干擾美國大選,是否有妨礙司法。

主流媒體說,大陪審團已經向小特朗普發出傳票,查他在去年6月與俄國律師會面的事。

特朗普總統週四拒絕回答記者的問題,而特朗普的律師團隊就說,他們不知道有聯邦陪審團這回事,也不認為特朗普本人正接受聯邦的調查。

由於穆勒的調查觸動特朗普的核心利益,參議院兩黨都有議員正在討論立法保護穆勒,免被特朗普直接開除,並規定只有國會確認的司法部長,

才有權移走通俄案的獨立檢察官。

